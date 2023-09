Bruder gibt zu: Bei Travis Kelce und Taylor Swift läuft was!

Also doch! Schon seit einigen Wochen wird immer wieder spekuliert, dass zwischen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33) etwas laufen soll. Bislang haben sich weder der Footballer noch die Sängerin dazu geäußert – zuletzt hatte aber schon sein Bruder Jason Kelce (35) etwas in die Richtung angedeutet. Jetzt plaudert er wieder über das Liebesleben seines Bruders Travis – und bestätigt die Gerüchte mit Taylor!

Jason war am Mittwoch zu Gast in der Show WIP Sports Radio. Dort wurde der Philadelphia-Eagles-Spieler erneut zu den Datinggerüchten über seinen berühmten Bruder gefragt – und verplapperte sich! "Es ist schwer zu beantworten, weil ich nicht weiß, was in Travis' Liebesleben passiert und ich versuche, seine Angelegenheiten für mich zu behalten und mich aus dieser Welt herauszuhalten. Aber nachdem ich das gesagt habe, denke ich, dass es ihnen gut geht und ich denke, dass alles zu 100 Prozent wahr ist", bestätigte der NFL-Star die Beziehung schließlich.

Die Gerüchte haben im Juli begonnen, als Travis ein Konzert von Taylor besucht hatte. Später witzelte der Tight End der Kansas City Chiefs, dass er versucht hat, Kontakt zu ihr aufzunehmen: Er wollte ihr nämlich ein Freundschaftsarmband geben, worauf seine Nummer stand. Ein paar Wochen später sollen sie sich dann tatsächlich in New York getroffen haben.

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Roka / Backgrid Taylor Swift in New York, September 2023

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

