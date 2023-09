Pia Tillmann ist schwanger: Diese Promis gratulieren ihr!

Pia Tillmann (35) machte vor wenigen Stunden eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik! Die Köln 50667-Darstellerin und ihr Freund Zico Banach (32) erwarten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs: Die Schwangerschaft verkündeten die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mit süßen Pics, auf denen sie ein Ultraschallfoto in die Kamera halten. Kurz nach der Bekanntgabe gratulieren zahlreiche Promi-Freunde Pia und Zico zu den Babynews!

Auf Instagram kommentieren einige Promis den Baby-Post auf Pia und Zicos Profilen. Unter anderem denkt die Influencerin Vanessa Mariposa (30) an die beiden: "Oh mein Gott, wie süß seid ihr? Ich freue mich so unglaublich für euch!" Und auch Gigi Birofios (24) Freundin Dana Feist meldet sich zu Wort. "Oh mein Gott, ich heule! Glückwunsch!", gratuliert sie den werdenden Eltern. Zudem hinterlassen auch Stephie Stark (28), Ina Aogo (34) und Co. nette Worte.

Für Pia ist es allerdings nicht der erste Nachwuchs. Die Schauspielerin hat bereits einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung mit dem "Köln 50667"-Darsteller Steffen Donsbach. Der inzwischen sechsjährige Sohnemann Henry ist der ganze Stolz der Blondine – und in ein paar Monaten bekommt er nun ein Geschwisterchen.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Action Press / AEDT Dana Feist und Gigi Birofio bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party, Februar 2023

Instagram / piatillmann Henry und Pia Tillmann, Dezember 2022

