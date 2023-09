Was hält Max' Mutter von Schwiegertochter Claudia Obert?

Max Suhr sorgt seit Monaten immer wieder für Schlagzeilen mit seiner Beziehung – der 25-Jährige ist nämlich mit der polarisierenden Society-Lady Claudia Obert (61) zusammen! Aktuell kämpft das Paar, das 36 Jahre Altersunterschied trennt, im Rahmen der beliebten Realityshow Das Sommerhaus der Stars um den Sieg. In der TV-Show präsentieren sich die beiden auch ziemlich offenherzig und flirtwillig. Aber was sagt eigentlich Max' Mutter Susanne zu der Freundin ihres Sohnes?

Im Interview mit RTL äußert sich Susanne Suhr jetzt erstmals zu Max' Beziehung. "Also für mich war es total okay, weil ich bin weltoffen. Ich habe nie gesagt, er darf nur so oder so", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe einfach gesagt, er soll glücklich sein." Für sie stehe der Altersunterschied zudem wohl auch nicht im Vordergrund. Sie verdeutlicht: "Sie ergänzen sich – und das ist wichtig, finde ich."

Susanne und Claudia verstanden sich außerdem direkt auf Anhieb. Die beiden Frauen unterhielten sich sogar so gut, dass die Modeunternehmerin ihrer Schwiegermutter kurzerhand einen Job in einem ihrer Geschäfte anbot – und diese nahm das spontane Angebot an.

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr im Dezember 2021

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

