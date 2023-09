Blocken: Fans sind genervt von der neuen "The Voice"-Regel!

Bei The Voice of Germany gibt es in diesem Jahr so einige Neuerungen! Beispielsweise wurden die Coaches auf den bekannten roten Sesseln einmal komplett ausgetauscht: In der neuen Staffel sitzen Giovanni Zarrella (45), Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28) und Ronan Keating (46) hinter den Buzzern. Zusätzlich gibt es eine neue Regel, mit der die Coaches sich in den Blind Auditions nun gegenseitig blocken und somit verhindern können, dass ein Talent zu den anderen ins Team kommt. Die Zuschauer sind von dieser neuen Blockregel aber total genervt!

Auf der Nachrichtenplattform X echauffieren sich während der "The Voice of Germany"-Folge zahlreiche Fans über diese Neuerung. "Ich weiß gar nicht, was das mit dem Blocken soll? Stellt euch mal vor, da kommt jemand und sein größter Traum wäre es, in Ronan Keatings Team zu sein – und dann kommt da so eine Zarella-Flachpfeife und blockt Keating weg", wettert beispielsweise ein User. Ein weiterer Nutzer bezeichnet die Regel als "doof und unfair".

So schlecht diese neue Regel bei den Zuschauern auch ankommt – von den fünf neuen Coaches sind immerhin einige Fans angetan! "Bis jetzt gefällt mir die neue Jury gut!" oder auch "Schon verdammt hochkarätig besetzt", schwärmen beispielsweise zwei Zuschauer. Ein paar andere User wünschen sich jedoch die Coaches aus den vorherigen Staffeln zurück.

Anzeige

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

Anzeige

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella und Ronan Keating, "The Voice of Germany"-Coaches 2023

Anzeige

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de