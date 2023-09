Doch nicht "Love Island"-Fabi? Alessa baggert Leandro an

Was läuft zwischen Alessa und Leandro? Schon seit fast zwei Wochen suchen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Love Island die große Liebe. Von Anfang an funkte es zwischen Alessa und Fabi. Doch mit dem Einzug der Granaten wächst Alessas Interesse immer mehr an Leandro. Ist Fabi nun endgültig Schnee von gestern? Leandro und Alessa scheinen sich nämlich immer näher zu kommen!

Während Fabi mit den anderen Boys und den zwei Granaten Lucie und Vani Zeit in der Casa Amore verbringt, datet seine Angebetete Leandro auf der Dachterrasse der "Love Island"-Villa – und legt mit ihm sogar ein kleines Tänzchen hin. "Sie hat mir gesagt, sie findet ihn gut. Der schaut ja schon so ähnlich aus wie der Fabi", wettert daraufhin Jenny. Dass Alessa nun mit Leandro so auf Tuchfühlung geht, habe auch Mitkandidatin Evi nicht erwartet: "Damit hätte ich jetzt null gerechnet. Ich geh’ bei ihr jetzt ein bisschen auf Distanz."

Auch die Fans sind von dem Verhalten der hübschen Blondine alles andere als begeistert. "Alessa zieht halt 100 Prozent ihres Selbstwertes aus der Aufmerksamkeit, die sie bei Männern erregt", wettert ein User auf X, während ein weiterer belustigt schreibt: "Ich lache mich jetzt weg, wenn Alessandra jetzt den Fabi-Klon Leandro nimmt."

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI "Love Island"-Alessa und Leandro beim Date

RTLZWEI Alessa und Leandro, "Love Island"-Kandidaten

