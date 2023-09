Es wird heiß auf "Love Island": Alessa will Fabi verführen!

Alessandra zieht alle Register! Die Blondine sucht bei Love Island aktuell die große Liebe. Schnell funkte es mit Fabi – doch ihre Romanze wurde bereits mehrfach von Granaten auf die Probe gestellt. Die Schweizerin und der Potsdamer halten aber aneinander fest. Und jetzt wollen sie ihren Flirt offenbar auf die nächste Ebene heben: Für Alessa und Fabi geht es in die Private Suite – und dort will die Beauty ihren Liebsten offenbar verführen!

In der heutigen Folge der Datingshow wird es heiß! Wie Promiflash schon vorab erfährt, dürfen Alessa und Fabi endlich Zweisamkeit genießen. "Das wird uns guttun", freut sich Fabi auf die romantischen Stunden. Und seine Partnerin will ihm wohl mächtig einheizen: Denn die BWL-Studentin schmeißt sich kurzerhand in rote Dessous. In der Badewanne wird dann gefummelt und geknutscht – ob die zwei wohl Sex haben?

Alessa scheint Fabi so richtig um den Finger gewickelt zu haben. Die Zuschauer sind allerdings nicht die größten Fans der 25-Jährigen – denn diese schoss schon mehrfach gemein gegen ihre Mitstreiterin Jeanine. Die bekundete nämlich ebenfalls Interesse an Fabi und wurde dafür promt mit Bodyshaming von ihrer Konkurrentin bestraft.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

