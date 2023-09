Hinweise: Jenny Frankhauser hat schon einen Namen für Baby!

Jennifer Frankhauser (31) ist schon jetzt so richtig gut vorbereitet! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) und ihr Liebster Steffen König machten in dieser Woche eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Nach ihrem Sohnemann Damian Andreas erwartet das Paar im Moment erneut Nachwuchs. In den sozialen Medien gewährte die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2018 schon einige Einblicke in die Schwangerschaft. Jetzt verrät Jenny, dass sie bereits einen Namen für ihr ungeborenes Baby parat hat!

In ihrer Instagram-Story betont sie: "Also einen Mädchennamen haben wir noch von damals, also der hat sich auch nie geändert. Der war schon immer unser Favorit." Aber damit nicht genug, denn auch falls Jenny und Steffen einen weiteren Sohn bekommen, seien sie vorbereitet. "Einen Jungennamen haben wir tatsächlich auch schon", erklärt sie.

Zwar verrät die Zweifach-Mama in spe die genauen Namen bislang noch nicht – doch sie gibt ihren Fans einige Hinweise. "Sie fangen beide mit demselben Buchstaben an. [...] Es sind beides wunderschöne Namen, die sehr schön zu Damian und zum Nachnamen König passen", deutet die Influencerin an.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juli 2023 in Side

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

