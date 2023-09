Bei Konzert: Snoop Dogg performt Songs in FC-Köln-Trikot

Er hat sich etwas einfallen lassen! Snoop Dogg (51) gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Kein Wunder also, dass zahlreiche Fans seine Konzerte besuchen. Vor wenigen Tagen durften sich auch seine deutschen Anhänger über eine Show in Köln freuen. Für die 15.000 Zuschauer in der Lanxess-Arena hat sich der "Drop It Like It's Hot"-Interpret auch etwas Besonderes einfallen lassen – Snoop Dogg wählte einen besonderen Look!

Während der Show zeigte er sich in verschiedenen Outfits – unter anderem in einem schwarz-weißen Paisleymuster-Anzug oder einer schwarzen Jogginghose mit weißem Tanktop. Ein Highlight war für viele Fußballfans wohl aber sein letzter Look: Snoop Dogg beendete seine Show in einem Trikot des 1. FC Köln.

Damit hatten die Konzertbesucher wohl mehr Glück als die in Hollywood. Denn im Zuge des Schauspieler-Streiks hatte dort eine Show nicht stattgefunden. "Wir bedauern euch mitzuteilen, dass wir aufgrund des andauernden Streiks und der Ungewissheit, wann dieser endet, die Hollywood Bowl Show absagen müssen", verkündete der Musiker auf seinem Instagram-Account.

TikTok / tuncay.kus1 Snoop Dogg bei seinem Konzert in Köln

Getty Images Snoop Dogg, Musiker

Getty Images Snoop Dogg, August 2023

