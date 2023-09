Leo Dicaprio und Vittoria Ceretti: Mehr als nur ein Flirt?

Geht zwischen den beiden doch mehr als nur unverbindliches Knutschen? Leonardo DiCaprio (48) ist ein echter Casanova und lässt definitiv nichts anbrennen. Aktuell wird dem Schauspieler ein Flirt mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti (25) nachgesagt. Paparazzi erwischten die beiden immer wieder in vertrauter Zweisamkeit. Die Laufstegschönheit ist die neueste Eroberung des Titanic-Stars – könnte Leos Romanze zu Vittoria sogar wahre Liebe sein?

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber Mirror. "Leo und Vittoria haben den ganzen Abend [auf der Vogue World Show] miteinander geplaudert und getanzt", berichtet die Quelle und fügt hinzu: "So wie es aussieht, ist ihre Romanze viel mehr als eine flüchtige Affäre." Dadurch, dass die zwei in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht haben, lernen sie sich wohl auf einer tieferen Ebene kennen.

Allerdings wurde der 48-Jährige von dem Newsportal auch dabei gesehen, wie er mit anderen Models in einem privaten Londoner Club die Nacht durchfeierte. Der Hollywoodstar schien ganz in seinen Gedanken vertieft zu sein, als er zur offiziellen Afterparty des Mode-Events im Herzen der britischen Hauptstadt ging. Lag das vielleicht an seiner Vittoria?

Getty Images Leonardo Dicaprio im Mai 2023

Getty Images Vittoria Ceretti im September 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

