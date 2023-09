"Mein Einhorn": Chrishell Stause gratuliert G Flip zum B-Day

Diese beiden sind noch immer verliebt wie am ersten Tag! Im vergangenen Jahr hatte Chrishell Stause (42) ihre Beziehung zu G Flip öffentlich. Diesen Mai waren die Selling Sunset-Darstellerin und das australische Gesangstalent bereits den nächsten Schritt gegangen: Das Paar gab sich bei einer intimen Trauung in Las Vegas das Jawort. Heute feiert das nicht-binäre Musiktalent seinen 30. Geburtstag. Zu G Flips Ehrentag findet Chrishell besonders liebevolle Worte.

Auf Instagram gratuliert die 42-Jährige ihrer besseren Hälfte zum Geburtstag – und zwar mit einer Reihe niedlicher Schnappschüsse der beiden. "Unglaubliches Talent und das reinste fürsorglichste Herz. [...] Ich weiß, dass ich mein Einhorn gefunden habe und dich ständig verehre", schwärmt Chrishell und fügt hinzu: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe! Auf eine Million weitere Leben, um herauszufinden, warum ich so viel Glück hatte. Ich liebe dich."

Wie gut ihre Ehe seither läuft, hatte der Musikstar erst vor einigen Wochen im "The Project"-Podcast deutlich gemacht. "Wir haben einfach festgestellt, dass wir so viele Dinge gemeinsam haben. Sie ist einfach umwerfend", schwärmte G Flip in dem Gespräch.

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Mai 2023

Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im August 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Chrishell so tief in ihr Liebesleben blicken lässt? Ich finde das megasüß! Ich finde, das muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de