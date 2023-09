So süß gratuliert Hilaria Baldwin Tochter zum Geburtstag!

Sie findet niedliche Worte für ihre jüngste Tochter! Alec (65) und Hilaria Baldwin (39) gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2012 hatten sich der Schauspieler und die Yoga-Lehrerin ganz romantisch das Jawort gegeben und ihre Familie seitdem ständig vergrößert. Mittlerweile hat das Paar schon sieben Kinder zusammen. Ihre jüngste Tochter Ilaria Catalina Irena Baldwin (1) feiert nun schon ihren ersten Geburtstag. Zu diesem Anlass gratuliert Mama Hilaria mit niedlichen Worten.

"Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag, Ilaria Catalina Irena. So viel Energie, Spaß und Wildheit in einem winzigen Körper! Wir lieben dich so sehr und sind glücklich, dass deine einzigartige Seele unser Leben segnet", schreibt die siebenfache Mama zu einem Video auf Instagram. Darin sind verschiedene Momente des ersten Lebensjahres der Kleinen zusammengeschnitten. Unter anderem sind Fotos des Mama-Tochter-Duos kurz nach der Geburt dabei sowie Fotos, die die kleine Prinzessin mit ihren Geschwistern zeigen.

Mit der Rasselbande hat das Paar viel zu tun. Deswegen schließen sie weiteren Nachwuchs auch offenbar aus. "Das ist wahrscheinlich, ganz sicher, fast durch und durch mein letztes Baby", plauderte die 39-Jährige im Juni gegenüber Romper aus. "Ich habe letztens meine Schwangerschaftsklamotten weggeräumt und habe gedacht: 'Ich habe Bedenken, sie wegzugeben, weil ich dann bestimmt herausfinde, dass ich doch wieder schwanger bin'", scherzte Hilaria.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Ilaria im September 2022

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei der PEN America Literary Gala

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im April 2023

