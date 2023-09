Touri-Ansturm: Kanye West knipst Fotos von Bianca Censori

Bianca Censori und Kanye West (46) sorgen mal wieder für jede Menge Aufsehen. Seit Anfang des Jahres sollen der Rapper und die Architektur-Designerin bereits miteinander verheiratet sein. Inzwischen zeigen sich die beiden auch oft zusammen in der Öffentlichkeit. Aktuell reist das Promipaar durch Europa und zieht dabei nur zu gerne die Blicke auf sich. Jetzt setzen Kanye und Bianca noch einen obendrauf...

Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen, die Bild vorliegen, sind die zwei zusammen auf der Via dei Calzaiuoli in Florenz zugange – und erleben dabei einen regelrechten Touri-Ansturm. Bianca präsentiert sich mal wieder in einem gewagten Look, der lediglich aus einem tief ausgeschnittenen Body, einer glänzenden Strumpfhose und High Heels besteht. Die Erinnerungsfotos knipst Kanye natürlich höchstpersönlich. Auf den Fotos ist zu sehen, wie der 46-Jährige seine Liebste mehrfach korrigiert und versucht, sie perfekt in Szene zu setzen.

Erst vor wenigen Tagen packte ein Insider gegenüber Daily Mail einige Details über die Beziehung der beiden aus. "Niemand kann sie retten, weil Kanye Blockaden um sie herum errichtet hat", berichtet die Quelle. Außerdem würde er in Bezug auf ihre Kleidung kein "Nein" oder ein "Das möchte ich nicht tragen" akzeptieren. "Bianca befolgt, was Kanye sagt", befürchtet der Tippgeber.

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Instagram / bianca.censori_official Bianca Censori, Designerin

