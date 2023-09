Mit Fotos: Jasmin Wagner schwärmt von ihrer "Traumhochzeit"!

Jasmin Wagner (43) hat ganz offiziell Ja gesagt! Die Musikerin, die unter dem Künstlernamen Blümchen bekannt ist, schritt am Samstag vor den Traualtar: Die "Herz an Herz"-Interpretin ging mit dem Vater ihrer Tochter in einem Herrenhaus in Schleswig-Holstein im Beisein von rund 200 Gästen den Bund der Ehe ein. Bislang meldete sich die frischgebackene Ehefrau aber noch nicht zu der Trauung zu Wort. Doch jetzt schwärmt Jasmin von ihrer Traumhochzeit – und teilt ein paar Fotos!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht sie nicht nur einen Schnappschuss, der sie am Tag ihrer Hochzeit im Brautkleid zeigt, sondern beispielsweise auch ein Bild von Luftballons und dem Ehering. Zusätzlich bedankt sie sich unter anderem bei ihrem Hochzeitsplaner, dem Trauredner und dem Make-up-Artisten. Doch für Jasmin am schönsten Tag ihres Lebens wahrscheinlich am wichtigsten: "Und der besten Zutat überhaupt – der Liebe unserer Familien und Freundesfamilien."

So glücklich Jasmin in ihrem Privatleben gerade auch ist – ihren Liebsten hält die 43-Jährige wohl weiterhin strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Die "Boomerang"-Sängerin zeigt den Mann an ihrer Seite weder in den sozialen Medien noch spricht sie detailliert in Interviews über ihn.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagners Hochzeit

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagners Ehering

Getty Images Jasmin Wagner, Sängerin

