"Love Island"-Hammer: Die Zuschauer schmeißen ein Paar raus!

Bei Love Island geht es heute Abend wieder richtig rund! In der Datingshow wurde in den vergangenen zwei Wochen bereits fleißig gekuppelt, geknutscht und sogar gefummelt. Doch auch einige Islander mussten die Villa der Liebe bereits verlassen – vergangene Woche traf es nicht nur Ray, sondern auch Vanessa und Daniel. Und auch die heutige Liveshow hat es in sich: Die Zuschauer müssen ein Couple rausschmeißen!

Das verkündete RTL 2 nun via Instagram. "Ihr wollt es – ihr kriegt es. Heute Abend entscheidet ihr, welches Couple die Villa verlassen muss!", heißt es in dem Posting. In der App der Show muss das Publikum also ein Pärchen wählen. Und laut den Fans im Netz ist es recht klar, wen es treffen könnte: "Fabi und Alessa, das ist unsere Chance" und "Definitiv müssen Fabi und Alessa gehen", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Doch trifft es tatsächlich Fabi und seine Liebste Alessa? Mit ihrem Hin und Her und den zahlreichen Eifersüchteleien hatten sich die beiden bisher nicht gerade beliebt bei den Zuschauern gemacht. Auch die fiesen Kommentare der Schweizerin gegen ihre Mitstreiterin Jeanine hatten sie in der Gunst der Zuschauer nicht steigen lassen.

RTL II Die "Love Island"-Kandidaten 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Instagram / jeanineee__ Jeanine, "Love Island"-Kandidatin

