Nach Trennungs-News: Hugh Jackman geht es wohl wieder besser

Er kann wieder lächeln! 27 Jahre lang waren Hugh (54) Jackmann und seine Frau Deborra-Lee Furness (67) ein eingespieltes Team gewesen. Deshalb saß der Schock bei den Fans des "Wolverine"-Stars und der Schauspielerin wohl tief, als sie kürzlich ihre Trennung bekannt gaben. Das Ehe-Aus sei für beide nicht wirklich einfach gewesen, aber vor allem Hugh schien es sehr zu belasten. Doch mittlerweile scheint er besser damit klarzukommen – denn Hugh ist bester Laune!

Auf Instagram gibt der 54-Jährigen seinen rund 31,4 Millionen Followern einen Einblick in sein Wochenende. "Sonntagmorgenspaziergang im Regen. Himmlisch (und schlammig)", berichtet Hugh. Dazu teilt er ein paar Schnappschüsse seines Ausflugs, auf denen er einen erholten und heiteren Eindruck macht: Mit einem breiten Lächeln strahlt er in die Kamera und posiert dabei neben einem See oder im Wald.

Hughs Selfies kommen nur wenige Tage nachdem er seine Fans mit einem Foto im Netz in Sorge versetzte. Darauf sah er laut den Kommentatoren nämlich nicht besonders froh aus. "Du siehst so aus, als ob du viel weinen würdest. Es tut mir so leid, was passiert ist", lautete eine Bemerkung eines Users.

Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman, Schauspieler

Hugh Jackman, Schauspieler

