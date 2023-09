"The Voice"-Kandidat wurde wegen "Layla"-Musikvideo gefeuert

Patrik Schmittinger hat ein Musikvideodreh seinen Job gekostet. Der 41-Jährige versucht aktuell bei The Voice of Germany sein Glück, als Musiker durchzustarten. Bei den Blind Auditions performte er den Song "Abenteuerland" von PUR – mit Erfolg: Giovanni Zarrella (45) drehte sich um und wollte ihn in seinem Team haben. Im vergangenen Jahr lief es für ihn jedoch nicht so gut. Patrik wurde wegen eines umstrittenen Musikvideos gekündigt!

Der Baden-Württemberger wurde zu seinem Auftritt in der Talentshow von seinem Kumpel DJ Robin begleitet. Dieser wurde im vergangenen Jahr durch seinen Song "Layla", den er gemeinsam mit Schürze aufgenommen hatte, bekannt. Patrik spielte im dazugehörigen Musikvideo die Hauptrolle. "Das war ein großer Skandal dann, dass ein Mann die Layla spielt", erinnerte er sich. Auch seinem Chef gefiel das wohl gar nicht – vor allem die Berichterstattung über den umstrittenen Partyhit sei ihm übel aufgestoßen: "Dienstags war es in der Zeitung, samstags habe ich eine E-Mail bekommen von meinem Chef, dass ich gefeuert bin." Der Sänger hatte 15 Jahre lang in dem Unternehmen gearbeitet.

Trotzdem bereut Patrik seinen "Layla"-Auftritt nicht. "Wenn ein Arbeitgeber entscheidet, mich deswegen rausschmeißen zu müssen, war es wohl auch nicht das Richtige", findet der Castingshow-Teilnehmer. Finanziell dürfte sich das Ganze jedoch nicht gelohnt haben. Patrik bekam für sein Engagement in dem Musikvideo nur eine überschaubare Gage und ein Bier.

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Instagram / derschmittinger Patrik Schmittinger, Sänger

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

