So mies schnitten Fabi und Alessa im "Love Island"-Voting ab

Das war alles andere als knapp! In der vergangenen Folge von Love Island mussten zahlreiche Singles ihre Koffer packen: Nach der Paarungszeremonie blieben Derryl und Jan übrig und flogen somit raus. Auch Lucie musste an dem Tag gehen. Doch damit nicht genug: Die Zuschauer haben in einem Voting entschieden und warfen Alessandra und Fabi raus! Das Ergebnis war aber keine große Überraschung...

Wie "Love Island" jetzt auf Instagram öffentlich macht, waren die Fans offenbar ziemlich einer Meinung. Mit 53 Prozent der Stimmen sind Alessa und Fabi weit vor den anderen Couples! Danach reihten sich lediglich Jeanine und Angelo mit nur 22 Prozent ein. Die anderen drei Couples tummeln sich in den niedrigeren Prozentzahlen.

Die Kommentare unter dem Post spiegeln das Votingergebnis gut wider. "Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass 'Love Island' endlich die Stimmen der Zuschauer so umsetzt, wie sie wirklich gestimmt haben", kommentiert etwa eine Zuschauerin. Andere finden aber auch Leon und Laura kein gutes Couple: "Leon und Laura sind für mich auch nicht echt, sorry."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI/ Magdalena Possert Angelo und Jeanine bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

