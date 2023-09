So reagieren Bruce Willis' Töchter auf Emmas TV-Interview!

Anfang des Jahres machten traurige News die Runde: Schauspieler Bruce Willis (68) leidet neben Aphasie auch an Demenz. Seitdem diese Nachricht bekannt ist, melden sich seine Liebsten öfter mal mit Updates zum Gesundheitszustand des Hollywoodstars zu Wort. Dass diese Zeit aber nicht leicht ist, gab vor wenigen Tagen seine Frau Emma Heming (45) in einem ehrlichen Interview preis. Für diesen Schritt bekommt Emma nun sehr viel Unterstützung von Bruce' Töchtern Scout (32) und Tallulah (29)!

Via Instagram veröffentlichte die 45-Jährige einen Zusammenschnitt ihres Gesprächs mit der "Today Show". Ihre beiden Stieftöchter reagierten auf ihren Auftritt in der Kommentarspalte sehr gerührt. "Mir kommen gerade die Tränen, wenn ich daran denke, wie sehr ich dich liebe und wie mutig du bist", kommentierte Scout emotional. Und auch Tallulah fand rührende Worte für Emmas erstes Fernsehinterview seit Bekanntwerden der Krankheit des Schauspielers: "Ich liebe dich so sehr."

Bereits vor ihrem großen TV-Interview hatte Emma verraten, dass es ihr mit der Diagnose ihres Mannes nicht gut geht. "Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich mein bestes Leben lebe – ich muss mich jeden einzelnen Tag bewusst darum bemühen, das beste Leben zu leben, dass ich führen kann", hatte sie auf Instagram erklärt.

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, 2018

Instagram / scoutlaruewillis Bruce Willis mit seiner Tochter Scout LaRue

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

