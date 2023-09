Günther Krause wurde zu 23 Monaten auf Bewährung verurteilt!

Da konnte er der Haft gerade so entwischen! Günther Krause (70) hatte für unschöne Schlagzeilen gesorgt: Der einstige Bundesverkehrsminister war vor einigen Jahren in das Visier der Justiz geraten, da er seine Dschungelcamp-Gage im damals laufenden Justizverfahren verschleiert haben soll. Außerdem soll der Ex-Politiker weitere Einnahmen nicht angegeben haben. Kurz nachdem das bekannt worden war, wurde der Beschluss gefasst: Günther kommt mit Bewährung davon!

Wie Bild berichtet, fällte das Landgericht Rostock am Mittwoch folgendes Urteil: Der 70-Jährige wird mit 23 Monaten auf Bewährung bestraft. Hinzukommt, dass er eine Zahlung in Höhe von 70 000 Euro leisten muss. Günther zeigte sich einsichtig und bedankte sich beim Gericht "für den fairen Umgang."

Das Geständnis des heutigen Unternehmers soll zur Strafminderung beigetragen haben, wie Bild erfahren haben will. In seinem Schlussplädoyer habe er eine Bitte geäußert: Er wolle weiterhin als Unternehmer tätig sein und hoffe daher, dass "ihm keine Steine in den Weg gelegt werden."

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Günther Krause, Dschungelcamp-Kandidat 2020

Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Günther Krause im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Günther Krause im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de