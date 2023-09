Ist Teezy nur ein Ersatz? "Are You The One?"-Kim klärt auf

Führt Kim Virginia (28) etwas im Schilde? Seitdem sich bei Are You The One? – Reality Stars in Love herausgestellt hat, dass die Content Creatorin und Mike Heiter (31) kein Perfect Match sind, stehen die beiden auf Kriegsfuß. Vor allem die Beauty lässt seitdem nichts anbrennen und flirtet, was das Zeug hält. Besonders für Teezy interessiert sie sich sehr – doch benutzt Kim ihn nur, um sich an Mike zu rächen?

Dass sich der Ex von Elena Miras (31) nach dem No Match an Paulina Pilch heftet, taugt der 27-Jährigen nicht so. "Er würde mit Paulina keine Beziehung eingehen, das ist für mich mehr als klar, aber ich konnte mir vorstellen, dass sie weiterhin als Side Chick benutzt wird, um mir eins reinzuwürgen", erklärt Kim Promiflash. Doch benutzt sie andersherum den Düsseldorfer, um sich an Mike zu rächen? "Teezy hat mir von Anfang an optisch extrem gut gefallen und ich ihm auch. […] Er ist aber außerdem emotional extrem schlau und versteht mich auf einem anderen Level als Mike", äußert sie ihr aufrichtiges Interesse an dem 28-Jährigen.

Doch was sagt Teezy dazu, dass sich Kim so auf ihn gestürzt hat? "Ich wusste, dass ich der Kim auch gefalle, aber ich habe mit so einer Offensive nicht gerechnet", gibt er gegenüber Promiflash zu. Für ihn ist Kims Verhalten überraschend, da er davon ausgegangen sei, dass sie noch um Mike trauere.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juli 2023

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

