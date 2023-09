Kevin Costners Ex-Frau bereut die Scheidung schon wieder!

Christine Baumgartner (49) hat sich den Ausgang ihrer Scheidung ganz anders vorgestellt. Seit ihrer Trennung nach 23 Jahren Beziehung hatten sie sich vor Gericht einen erbitterten Rosenkrieg mit ihrem Ex Kevin Costner (68) geliefert. Inzwischen hat das ehemalige Traumpaar sich geeinigt – die Handtaschendesignerin bekam wesentlich weniger Geld zugesprochen, als sie gefordert hatte. Deswegen soll Christine heftig mit dem Entschluss hadern, sich überhaupt scheiden zu lassen...

Wie Insider TMZ berichten, habe Christine der Einigung nur zugestimmt, weil sie nach den vorangegangenen Niederschlägen vor Gericht keine andere Wahl mehr hatte. Der Verlust ihres Lebensstandards mache ihr nun schwer zu schaffen – die Unternehmerin bereue sogar die gesamte Trennung! "Sie macht sich Vorwürfe, dass sie Kevin dazu gezwungen hat, in die Scheidung einzuwilligen, obwohl sie in Saus und Braus lebte, über unbegrenzte Mittel verfügte und alles von ihrem Mann bezahlt wurde", behauptet die Quelle. Christine habe begriffen, dass es kein Zurück in ihr Luxusleben gebe.

Christine hatte im Gerichtsprozess immer höhere Forderungen nach Unterhaltszahlungen geäußert. Sie hatte das damit begründet, dass die drei gemeinsamen Kinder mit Kevin den Lebensstil ihres Vaters gewöhnt seien und deswegen mehr Geld zur Verfügung bräuchten.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, Mai 2019

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2015

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren drei Kindern

