Nächster Korb: Ist "Love Island" für Hannes nur ein Spiel?

Sucht er die wahre Liebe oder will er nur spielen? Hannes Mörl ist aktuell bei Love Island zu sehen. Der Sohn von Markus Mörl (64) bändelte in der Datingshow bereits mit drei Ladys an – Vanessa, Celine und zuletzt mit Granate Vani (24). Doch irgendwie wird es dem Promi-Sohn mit seinen Auserwählten schnell langweilig. In der aktuellen Folge korbt er nämlich auch Vani. Die Fans stempeln Hannes damit endgültig als Player ab!

Will der kernige Mann nur Spaß? In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 27. September, 21:58 Uhr] fällt Hannes komplett durch. 82 Prozent der 256 Leser sind der felsenfesten Überzeugung, dass der 24-Jährige nur seine Spielchen spielt und nicht die Absicht hegt, seine Traumfrau zu finden. Lediglich 18 Prozent glauben, dass er bisher einfach noch nicht die richtige Lady in dem Kuppel-Format getroffen hat.

Auf X sind die Zuschauer zwiegespalten. "Habe das Gefühl, Hannes hat einige Phrasen auswendig gelernt und wiederholt sie gerne", meint beispielsweise ein User. Andere glauben jedoch, dass dem Musiker in der Villa einfach keine Frau zusagt. "Hannes hat emotionale Intelligenz und viel mehr, als manche Leute meinen", schreibt ein anderer Fan.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

