Schon wieder! "Love Island"-Fans dürfen Couple rausschmeißen

Bei Love Island wird es immer leerer und leerer! Seit zweieinhalb Wochen wird auf der Insel der Liebe wieder geflirtet, geknutscht und gefummelt. Leon und Laura fanden ineinander bereits ihr Gegenstück – für andere Paare ging es bisher jedoch nicht so gut aus. Alessa und Fabi wurden von den Fans zuletzt sogar aus der Show gevotet. Und diese Macht bekommt das Publikum nun erneut!

In der "Love Island"-App wurden die Hammer-News jetzt verkündet. The Power of the Zuschauer ist nämlich wieder aktiv! "Ihr habt im Voting nach der Sendung bis Mitternacht die Chance zu entscheiden, welches Couple die Villa verlassen muss", heißt es dort. Welchem Duo geht es dieses Mal an den Kragen?

Die aktuellen Couples dürften von diesen Neuigkeiten schockiert sein. Leon und Laura galten bisher als das stabilste Pärchen – Angelo und Jeanine wären beim letzten Voting hingegen beinahe aus der Show geflogen. Und auch zwischen Vani (24) und Hannes sieht es derzeit nicht unbedingt rosig aus. Was meint ihr: Welches Couple soll es treffen? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Evi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

RTL II Vani und Hannes bei "Love Island"

