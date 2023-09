Eindeutig: Dieses "Love Island"-Couple soll Villa verlassen!

Langsam geht es in die heiße Phase bei Love Island! Seit nun bereits über zwei Wochen flimmert die Datingshow Abend für Abend über die Bildschirme. So langsam lichten sich die Reihen in der griechischen Villa – nur noch wenige Couples sind übrig. Zuletzt hatte jedoch The Power of the Zuschauer wieder zugeschlagen: Alessa und Fabi flogen raus. Heute Abend steht der nächste Exit an – wen könnte es treffen?

Das Ergebnis steht! Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 28. September, 17:17 Uhr] haben Angelo und Jeanine die schlechtesten Karten bei den Zuschauern. Von insgesamt 1.525 Teilnehmern wollen ganze 720 (47,2 Prozent), dass das Freundschafts-Couple das Kuppelformat noch heute Abend verlässt. Auch Vani (24) und Hannes sind gefährdet – sie bekamen 479 Stimmen (31,4 Prozent).

Jenny und Luca sind hingegen wohl safe – nur 55 Leser finden, dass das Pärchen fliegen sollte. Vielleicht auch keine Überraschung. Immerhin durften die beiden gestern in die Privat Suite. In der Badewanne knutschten sie wild und auch unter der Bettdecke konnten sie nicht die Finger voneinander lassen.

RTLZWEI Die dritte "Love Island"-Paarungszeremonie

RTL II Vani und Hannes bei "Love Island"

RTLZWEI Luca und Jenny bei "Love Island" 2023

