Keine Liebe bei "Love Island": Daran lag es für Derryl!

Für Derryl ist das Abenteuer Love Island ohne große Liebe zu Ende gegangen. Der Schweizer war als zweite Granate in die Villa eingezogen – doch so richtig konnte er keine Dame von sich überzeugen, obwohl er starkes Interesse an Evi bekundete. Doch die entschied sich gestern für Leandro, weswegen der Muskelmann abreisen musste. Mit Promiflash spricht Derryl über die Gründe für seine Liebespleite.

"Ich kam als Granate rein und es war für mich von Anfang an schon schwierig, weil es da schon feste Couples gab", erklärt er im Promiflash-Interview. Deswegen habe Derryl keine Chance gehabt, jemand anderen als die Singles Evi und Vanessa kennenzulernen – und mit denen habe es eben nicht gefunkt: "Bei Vanessa war es schwierig, [...] sie ist sehr lieb, aber es hat einfach nicht so gepasst zwischen uns zwei, die Gespräche waren sehr oberflächlich." Evi sei letztendlich nicht an dem Security-Mitarbeiter interessiert gewesen. "Ich dachte, es wäre einfacher für mich auf jeden Fall," resümiert er.

Trotzdem hat Derryl die Hoffnung auf die Liebe noch nicht aufgegeben – er möchte sich sogar weiter um Evi bemühen! "Ich werde auf jeden Fall Kontakt mit ihr aufnehmen und mal schauen, was sich da so ergibt! Wenn sie Interesse hat und mich sehen will, mache ich das sehr gerne", betont er. Für den 30-Jährigen sei es auch kein Problem, dafür in ein anderes Land zu reisen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Vanessa bei "Love Island" 2023

RTL2 Derryl, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Evi bei "Love Island" 2023

