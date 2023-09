"Liebe macht blind"-Hammer: Singles dateten vor der Show!

Das gab es bei Liebe macht blind noch nie! Seit gut einer Woche sind die neuen Episoden der beliebten Netflix-Sendung online. In der Show suchen Singles in den USA nach ihrem Traumpartner – sie lernen sich blind kennen und sehen ihren Auserwählten erst nach einem Heiratsantrag. In diesem Jahr sind auch Uche Okoroha und Lydia Velez Gonzalez unter den Singles. Doch die zwei sind einander gar nicht so unbekannt!

Während ihres Blinddates in den Kabinen fiel der Groschen bei dem 34-Jährigen und der 32-Jährigen schnell: Die beiden erkannten einander an der Stimme und enthüllten rasch, einander bereits gedatet zu haben! Gegenüber Variety erklärt Produzent Chris Coelen, dass diese Enthüllung auch für das Team überraschend gekommen sei: "Die Tatsache, dass Lydia und Uche sich nicht nur kannten, sondern schon vorher eine romantische Beziehung hatten, war für mich eine totale Überraschung. Ich war völlig überrumpelt!"

Sowohl Uche als auch Lydia baten in der Sendung darum, dennoch bleiben zu dürfen. Doch schlussendlich mussten sie das Experiment abbrechen. "Wir hielten es für die richtige Entscheidung, dass sie das Experiment verlassen", schildert Chris. Beide hätten die Romanze während der Bewerbung angeben müssen – da dies nicht passiert sei, mussten Konsequenzen folgen.

Szene aus "Liebe macht blind"

Lydia Velez Gonzalez, Kandidatin bei "Liebe macht blind"

Uche Okoroha bei "Liebe macht blind"

