Liebes-Comeback? Cher und Alexander Edwards halten Händchen!

Sind sie tatsächlich wieder zusammen? Im Mai trennten sich Cher (77) und ihr 40 Jahre jüngerer Partner Alexander Edwards nach wenigen Monaten Beziehung. Allerdings scheinen sie doch noch Gefühle füreinander gehabt zu haben: Seit einigen Wochen wird nämlich gemunkelt, dass die "Believe"-Interpretin und der Musiker wieder miteinander anbandeln. Jetzt besuchen die zwei sogar gemeinsam die Fashion Week in Paris – und dort machen sie einen ziemlich verliebten Eindruck!

Am Mittwoch präsentierte die Luxusmarke Balmain in der französischen Hauptstadt ihre Frühjahr-/ Sommerkollektion. Auch Cher und ihr On-off-Partner Alexander waren dazu eingeladen. Die beiden posierten strahlend für ein paar Fotos vor der Show und hielten dabei Händchen. Die 77-Jährige lehnte sich dabei ganz vertraut an ihren Begleiter an. Danach verfolgten sie zusammen die Modenschau aus der ersten Reihe und konnten dabei die Finger kaum voneinander lassen, wie Bilder, die Us Weekly vorliegen, zeigen.

Offenbar wollen die beiden es tatsächlich wieder miteinander versuchen, auch wenn sie ihr Liebes-Comeback anscheinend noch nicht offiziell machen wollen. "Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem sie einen zweiten Versuch wagen wollen. Sie sind noch nicht offiziell wieder zusammen, aber sie genießen es, wieder Zeit miteinander zu verbringen, und sie machen sich gegenseitig glücklich", erklärte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly.

ActionPress Cher und Alexander Edwards im November 2022

Twitter / cher Cher und Alexander Edwards, Januar 2023

Getty Images Alexander Edwards und Cher im März 2023

