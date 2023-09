Machten Prinz Harry und Herzogin Meghan romantische Reise?

Haben sie sich eine Auszeit genommen? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten sich 2016 kennen und lieben gelernt. Ihr Liebesglück wurde durch die Geburt ihrer beiden Kinder Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) gekrönt. Seit einiger Zeit müssen sich die beiden jedoch mit dem Gerücht herumschlagen, dass es in ihrer Ehe kriseln würde. Die einstige Schauspielerin befeuerte die Munkeleien noch zusätzlich, indem sie aufhörte, ihren Verlobungsring zu tragen. Doch nun sollen Harry und Meghan einen romantischen Ausflug unternommen haben!

Laut Berichten des portugiesischen Magazins Nova Gente sollen der Herzog und die Herzogin von Sussex nach ihrem Deutschland-Aufenthalt einen romantischen Kurzurlaub in Melides verbracht haben: "Nach dem Ende der Invictus Games, am Samstag, dem 16. September, machte sich das Paar auf den Weg in unser Land, um eine Blitzreise zu unternehmen." Dabei sollen die Eheleute ohne ihre Kinder nach Portugal gereist sein. "Die Wahl dieses Ortes könnte mit einer möglichen Einladung von Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie (33) zusammenhängen [...]", heißt es in der Zeitung weiter.

Die Cousine des Prinzen scheint sich trotz seiner Differenzen mit den restlichen Royals noch immer gut mit Harry zu verstehen. "Sie haben immer noch ein gutes Verhältnis und sprechen viel miteinander", plauderte ein Insider erst kürzlich aus. Für sie sei das Zerwürfnis ihres Cousins mit der königlichen Familie wohl sehr schwer mitanzusehen, da sie beide Seiten verstehen könne.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de