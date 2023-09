Jenny Frankhausers Sohn Damian feiert ersten Geburtstag!

Jennifer Frankhauser (31) ist total stolz! Im September des vergangenen Jahres ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen durfte sie einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Der kleine Junge hört auf den Namen Damian Andreas. Doch inzwischen ist er gar nicht mehr so klein: Er feiert heute seinen ersten Geburtstag! Jenny wird zu diesem Anlass ganz emotional.

Auf Instagram teilt die Schwester von Daniela Katzenberger (36) einen rührenden Post, in dem sie schreibt. "29. September 2022, 8:30 Uhr. Dieser Tag, diese Uhrzeit – vor genau einem Jahr, hat mich und mein Leben komplett zum Positiven verändert." Damian sei der schönste und wundervollste Junge, den sie jemals gesehen habe. "Ich bin jeden Tag dankbar, dass es dich gibt. Du bist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Du bist mein ganzes Glück und ich werde dir für den Rest meines Lebens jeden Tag sagen und zeigen, wie sehr ich dich liebe", schwärmt Jenny. Ihr Sohn sei schon jetzt ein weltoffener, mutiger, ehrgeiziger, gutherziger und tierlieber Mensch.

Bald wird Damian sogar großer Bruder. Vor wenigen Wochen machte Jenny öffentlich, dass sie ein zweites Kind erwartet. "Du machst unsere kleine Familie komplett. Wir freuen uns so sehr auf dich!", verkündete die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin überglücklich im Netz.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn im März 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Sohn im April 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen König

