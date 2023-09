Kampf gegen Depressionen: Sasa Pavlović war am Tiefpunkt!

Sasa Pavlović gibt einen ehrlichen Einblick in sein Seelenleben. Der Berliner ging vor einigen Wochen mit einem emotionalen Statement an die Öffentlichkeit: Der Are You The One?-Star erklärte ehrlich, an Depressionen zu leiden – und das schon seit Monaten. Er wolle sich deshalb Hilfe suchen. Im Interview mit Promiflash gibt Sasa nun weitere Details preis: So schlecht ging es ihm wirklich.

"Ich war wirklich am Tiefpunkt. Ich bin morgens aufgewacht und habe ohne Grund geweint, ich habe mich voll unwohl gefühlt", schildert der Ex on the Beach-Teilnehmer gegenüber Promiflash und ergänzt: "Ich wollte am liebsten alles beenden, einfach untertauchen." Schließlich habe er seine Gedanken aufgeschrieben und ihm sei einiges bewusst geworden: "Dadurch ist mir klar geworden, dass man drüber reden muss, dass nicht alles so schön ist, wie es scheint. Jetzt geht es mir besser."

Zu seinem positiven Zustand trägt auch Sasas neuer Job bei: Er ist Teil der neuen Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. In der TV-Show wird das Privat- und Berufsleben des Influencers in der Hauptstadt begleitet. Neu mit dabei sind zudem Temptation Island-Skandal-Kandidat Nico Legat sowie Gina-Lisa Lohfink (37).

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlović, "Are You The One"-Teilnehmer

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlović im Februar 2022



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de