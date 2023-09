"Ex on the Beach"-Sasa gesteht: Er leidet unter Depressionen

Sasa Pavlovic macht ein ehrliches Geständnis. Der Realitystar war durch seine Teilnahme an der vergangenen Staffel von Are You The One? bekannt geworden. Dort hatte er sich im Liebesdreieck mit Carina und Vanessa befunden. Auch bei Ex on the Beach konnten Fans den Berliner wieder sehen – gut gelaunt und lachend mit den anderen Kandidaten. Doch nun gesteht Sasa: Es geht ihm nicht gut.

"Depressionen, Einsamkeit und das Gefühl von Unglücklichsein begleiten mich schon seit Monaten", schreibt er in seiner Instagram-Story. Alkohol sei ein Bestandteil davon und er könne sich nur im Rausch frei und gut fühlen. "Ich traue mich nicht alleine zu sein und lenke mich ständig ab, umgebe mich mit Leuten", gibt er weiter preis. Partys, Frauen, Alkohol und sinnlose Unterhaltungen würden immer nur darauf hinlaufen im Bett zu landen. "Die meisten von uns sind unglücklich, glaubt mir. Ich verliere mich selbst seit Monaten und vergesse, worauf es wirklich ankommt im Leben", gesteht er. Er versuche jetzt komplett die Handbremse zu ziehen, bevor ihn die Sache komplett verschlingt und er sich verliert.

Zuletzt machten erfreulichere News um den Realitystar die Runde: Anfang des vergangenen Monats wurde Sasa mit einer unbekannten Frau am Flughafen gesichtet. Die beiden saßen nebeneinander und es schien, als wären sie sehr vertraut miteinander: Auf einem Foto hielt die Brünette sogar die Hand des Serben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

