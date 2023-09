Sarah Ferguson unter Schock: Ex-Assistentin wurde ermordet!

Schlimme Neuigkeiten aus dem Dunstkreis der britischen Royals. Von 1986 bis 1996 war Sarah Ferguson (63) mit Prinz Andrew (63) verheiratet gewesen und hatte mit dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) zwei Töchter bekommen. Auch nach der Scheidung verblieben die beiden als Freunde und Fergie darf gelegentlich bei Events der Königsfamilie dabei sein. Doch nun muss sie einen großen Schock verkraften: Fergies frühere Assistentin wurde ermordet!

Das bestätigt die zweifache Mutter selbst auf ihrem Instagram-Profil. Zu einem gemeinsamen Foto mit Jenean Chapman schreibt sie: "Ich bin schockiert und traurig, als ich erfahre, dass Jenean Chapman, die vor vielen Jahren als meine persönliche Assistentin mit mir zusammengearbeitet hat, im Alter von nur 46 Jahren in Dallas ermordet wurde. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam!" Wie Sarah weiter schreibt, sei Jeneane treu, fleißig und lustig gewesen: "Mir bricht das Herz für ihre Familie und Freunde. Ich habe erst vor ein paar Monaten von ihr gehört und sie schien so glücklich zu sein."

Weitere Details zu dem Todesfall gibt es bisher nicht. Laut Sarah soll die Familie der Verstorbenen aktuell jedoch Spenden sammeln, um die Anwalts- und Bestattungskosten zu bezahlen: "Ich werde eine Spende leisten und die Familie auf jede erdenkliche Weise unterstützen – bitte helfen Sie, wenn Sie können!"

Getty Images Sarah Ferguson im Juni 2017 in London

Getty Images Sarah Ferguson, März 2023

Getty Images Sarah Ferguson im September 2022

