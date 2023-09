Simone Ballack sieht ihre Söhne Louis und Jordi seltener

Simone Ballack (47) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Restaurantbesitzerin und ihr Ex-Mann Michael Ballack (47) sind Eltern dreier Kinder: Louis, Jordi und Emilio. Im Jahr 2021 musste die Familie allerdings einen schweren Schicksalsschlag durchleben: Emilio verstarb im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall. Bis heute sitzt der Schmerz tief, jedoch versuchen die Ballacks ihren Alltag zu leben. Doch wie ist das Verhältnis von Simone zu ihren anderen Söhnen?

In einem Interview mit RTL erklärt die ehemalige Spielerfrau, dass sie mit ihren Kids zusammenwohne, jedoch würden sie dort immer aneinander vorbeilaufen. "Wenn die älter sind, sieht man sie ja nicht mehr so häufig. Aber da muss man sich Tage schaffen, an denen man sich dann auch wirklich trifft", erklärt die 47-Jährige. Vor allem Jordi sei besonders schwer anzutreffen. "Also bei dem Älteren geht es schon wieder, wenn die dann über 20 sind, wird es wieder normaler. Aber mit 18 ist man gerade jetzt mal raus", plaudert sie aus.

Vor wenigen Wochen hätte Simones Sohn Emilio eigentlich seinen 21. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram hatte die Mama daher einige Schnappschüsse von dem Jungen geteilt und dazugeschrieben: "Alles Gute im Himmel, Emilio. Ich vermisse dich so sehr […]. Heute wärst du 21 Jahre alt geworden. Ich versuche, dankbar zu sein für die guten Dinge in meinem Leben, aber es klappt nicht immer."

