Bei "B:REAL" dabei: Zieht Georgina Fleur nach Deutschland?

Steht bei Georgina Fleur (33) demnächst ein großer Umzug an? Seit November 2020 lebt die Reality-TV-Bekanntheit in Dubai. Dort hat es sich die einstige Bachelor-Kandidatin mit ihrer Tochter gemütlich gemacht. Doch aufgrund der Dreharbeiten der Show B:REAL – Echte Promis, echtes Leben -Dreharbeiten verschlug es die Fernsehpersönlichkeit nach Berlin. Daher wollte Promiflash wissen: Kann sich Georgina ein Leben in Deutschland vorstellen?

Die 33-Jährige erklärte im Interview mit Promiflash, dass sie sich in der Stadt an der Spree sehr wohlfühle und damit viele schöne Erinnerungen verbinde. Doch eine Rückkehr sei nicht sehr wahrscheinlich. "Ich bin nicht dauerhaft in Berlin, ich lebe weiterhin in Dubai, aber natürlich komme ich oft meine Mutter besuchen. Ich bin auch gerne mal in der Heimat, ich bin auch gerne mal in Deutschland", betonte Georgina.

Obwohl sich die Georgina gerne im TV zeigt, hält sie ihren Spross aus der Öffentlichkeit raus. Das wird vorerst auch so bleiben, wie sie gegenüber Promiflash betonte: "Ich habe sie bis jetzt gar nicht gezeigt und ich sage euch, ich ziehe diesen Film komplett durch, ich lasse sie verpixeln."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, Mai 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

