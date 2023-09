Leonardo DiCaprio und Vittoria verstecken sich in Paris

Sie wollen sich noch nicht gemeinsam der Öffentlichkeit zeigen. Leonardo DiCaprio (48) soll seit einigen Monaten wieder neu verliebt sein. Der Titanic-Star wurde des öfteren mit Vittoria Ceretti (25) gesichtet. Dabei soll es sich um mehr als nur eine Romanze handeln, denn der Schauspieler lernte sogar schon die Mutter des Models kennen. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie öffentlich zu ihrer Liebe stehen: Hier verstecken sich Leo und Vittoria!

Die zwei hielten sich zur selben Zeit während der Fashion Week in Paris auf. Am Donnerstag Abend ging es für Leo und Vittoria zu einer Privatparty, bei der sich die beiden partout nicht Seite an Seite zeigen wollten. Auf den Schnappschüssen ist zunächst der Hollywoodstar zu sehen, der sich durch den Hintereingang schleichen wollte. Anschließend wurde die Beauty abgelichtet, die auffälliger unterwegs war.

Insidern zufolge soll es der 48-Jährige ernst mit ihr meinen. "Er verehrt sie und sie ihn!", berichteten sie gegenüber Daily Mail. Leo soll bereit sein, sein "Leben als Lüstling an den Nagel zu hängen."

ActionPress / Backgrid Leonardo DiCaprio in Paris, September 2023

ActionPress / Backgrid Vittoria Ceretti in Paris, September 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

