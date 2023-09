Schräg! Jennifer Lawrence mit Sandalen auf Fashion Week

Was hat sich Jennifer Lawrence (33) denn dabei gedacht? In den vergangenen Tagen hatte die Schauspielerin immer wieder mit ihrem Aussehen für Schlagzeilen gesorgt: Als Gast der Pariser Fashion Week posierte Jennifer vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich – doch auf den Aufnahmen der Veranstaltung war sie kaum wieder zu erkennen. Nun leistete sich die Hunger Games-Darstellerin der nächste Fauxpas: Bei einem Besuch in einem schicken Pariser Restaurant trug Jennifer Sandalen – mit Socken!

Das zeigen die aktuellen Bilder der Paparazzi. Vor wenigen Tagen wurde Jennifer beim Verlassen eines Restaurants in der französischen Hauptstadt gesehen: Für das Dinner wählte sie ein weißes Basic-Shirt und einen lässigen Jeansrock. Dazu kombinierte die "No Hard Feelings"-Darstellerin schwarze Sandalen mit weißen Socken darunter – und das in einer der größten Modestädte der Welt!

Schon bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes hatte die Mama eines Sohnes mit der Wahl ihrer Schuhe für Aufsehen gesorgt. Auf dem Red Carpet hatte Jennifer ein bodenlanges rotes Abendkleid mit weitem Rock und einer dazu passenden Schleppe. Dazu kombinierte sie spitze High Heels. Doch wie die Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, hatte Jennifer kurzerhand keine Lust mehr auf die Treter: Sie hatte die hochhackigen Schuhe einfach mit schwarzen Gummi-Latschen ausgetauscht!

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2023

