"The Voice"-Sieger-Deal: Bill will Giovanni tätowieren!

Ob sich Bill Kaulitz (34) diesen Traum wohl erfüllen darf? Der Musiker gehört in diesem Jahr zu den fünf Coaches von The Voice of Germany. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom (34) will der Tokio Hotel-Star den Sieg der 13. Staffel nach Hause holen. Doch dabei bekommt er harte Konkurrenz – denn auch die anderen Coaches wollen mit ihrem Talent gewinnen. Mit Giovanni Zarrella (45) macht Bill deshalb einen wilden Deal!

In der Folge am Freitag trafen der Blondschopf und der Schlagerstar eine verrückte Abmachung: Sollten die Kaulitz-Zwillinge den Sieg holen, darf Bill seine Tattoomaschine rausholen! "Wenn du verlierst, musst du dein Gewinnerteam auf deinen Arm tätowieren", erklärt Bill dem Publikum im Studio und ergänzt: "Ich kann das gar nicht!" Giovanni bestätigt das anschließend mit einem Handschlag: "Wenn ihr gewinnen solltet, darfst du mich tätowieren!"

Für Giovanni wäre es zumindest nicht das erste Tattoo. Der ehemalige Bro'Sis-Star hat bereits einige Kunstwerke aus Tinte auf seinem Körper verewigt – darunter den Namen seines Sohnes Gabriel und den Satz "La vita e bella", zu Deutsch: "Das Leben ist schön".

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Getty Images Giovanni Zarrella, April 2023

