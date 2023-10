Fata Hasanović teilt ihre Gedanken in einem "Mama-Tagebuch"

Sie gibt Einblicke in ihr Seelenleben! Fata Hasanović (28) hatte im März dieses Jahres verkündet, gemeinsam mit ihrem Freund Izi ihr erstes Kind zu erwarten. Auf ihre Schwangerschaftsreise nahm die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Fans fleißig mit. Ende August war es dann so weit: Die Turteltauben durften ihren Sohn Malik auf der Welt begrüßen. Nun gibt Fata einen Einblick in die Gedanken, die sie als Mama hat!

Auf Instagram teilt die frischgebackene Mama einen emotionalen Post. Zu zwei Schnappschüssen, auf denen sie ihren Sohn in den Armen hält, schreibt sie über ihre Gedanken während des Stillens: "Ich dachte darüber nach, ob ich ihn zu wenig anschauen würde. Er würde ja nicht immer so klein bleiben. Würde ich den Moment verpassen, wenn er wächst?" Zudem beschreibt sie, wie schnell die Zeit vergehe und wie sehr ihr Sohn schon gewachsen sei. Mit einem emotionalen "Ich liebe dich jeden Tag ein bisschen mehr" beendet sie ihr "Mama-Tagebuch".

Bereits früher erzählte die Neu-Mama, wie glücklich ihr kleines Wunder sie mache. "Jede schlaflose Nacht wird einfach vergessen über den Tag hinweg, weil diese Nähe mich so herunterbringt. Ich empfinde inneren Frieden irgendwie", untertitelte Fata damals einen Schnappschuss, auf dem ihr Baby auf ihrer Brust liegt.

Getty Images Izi und Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Getty Images Fata Hasanović, Influencerin

