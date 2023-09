"Innerer Frieden": So gut geht es Neu-Mama Fata Hasanović!

Fata Hasanović (28) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Izi durften Ende August ihr erstes Kind – den kleinen Sohn namens Malik – auf der Welt begrüßen. Seither teilt die in Dubai lebende Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mutter in den sozialen Medien. Und dabei macht Fata jetzt auch deutlich, wie glücklich ihr Baby sie macht!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Beauty jetzt einen Schnappschuss, auf dem ihr Söhnchen auf ihrer Brust liegt. "Wisst ihr, wie mich das beruhigt, wenn er auf mir drauf liegt. Als würden unsere Herzschläge sich aufeinander abstimmen", betont sie zu dem Pic und fügt hinzu: "Jede schlaflose Nacht wird einfach vergessen über den Tag hinweg, weil diese Nähe mich so runterbringt. Ich empfinde inneren Frieden irgendwie."

Auch die Entbindung war für Fata eine schöne Erfahrung. Nachdem sie so starke Wehen hatte, bekam sie eine PDA. "Ab da war es eine wunderschöne Geburt. Schmerzfrei, schön, ich habe trotzdem noch die Wehen gespürt, sodass ich pressen konnte. Das war so ein tolles Gefühl, sein Kind auf die Welt zu bringen", berichtete sie bereits im Netz.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovićs Sohn Malik

Instagram / fata.hasanovic Izi und Fata Hasanović, Juli 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Baby, September 2023

