Junge Liebe: Robert Irwin genießt Kurztrip mit seiner Rorie

Robert Irwin (19) und Rorie Buckey schweben auf Wolke sieben! Bereits im vergangenen Jahr hatten erste Gerüchte die Runde gemacht, dass Robert mit der Nichte von Heath Ledger (✝28) anbandelt – und tatsächlich: Kurze Zeit später bestätigte Heaths Schwager, dass die beiden ein Paar sind. Seitdem zeigen Robert und Rorie regelmäßig im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Nun genossen die frisch Verliebten einen romantischen Ausflug!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 19-Jährige einige Aufnahmen von ihrem Kurztrip nach Tasmanien mit ihrem Liebsten. Neben Schnappschüssen von ihrer Unterkunft und dem leckeren Essen zeigt ein Bild, wie Rorie und Robert in einem schönen Park posieren. "Unglaubliche Reise", freut sich Robert unter dem Beitrag. Auch seine Mutter Terri Irwin (59) ließ es sich nicht nehmen und kommentiert den süßen Post: "So ein wunderschönes Paar an meinem liebsten Ort auf der Welt."

Mit ihrem Auftritt auf dem Red Carpet hatten der Sohn von Steve Irwin (✝44) und seine Freundin ihr Debüt als Paar gefeiert – und dafür schmissen sie sich auch ordentlich in Schale! Für die Premiere des neuen Mission: Impossible-Streifens trug Rorie ein schwarzes One-Shoulder-Kleid mit einem markanten Cut-out an der Hüfte. Robert hingegen entschied sich für einen schwarzen Anzug und dazu passende Schuhe.

Instagram / roriebuckey Robert Irwin und Rorie Buckey im August 2023

Instagram / roriebuckey Rorie Buckey und Robert Irwin im September 2023

Getty Images Rorie Buckey und Robert Irwin bei der Premiere von "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

