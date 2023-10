"Love Island"-Fabi und Alessa finden ihre Verbindung echt

Sind Fabi und Alessandra nicht zu Recht rausgeflogen? Zwischen dem Beamten und der Studentin hat es bei Love Island ordentlich gefunkt. Auch Jeanine hatte Interesse an Fabi, doch er entschied sich bei der letzten Paarungszeremonie wieder für Alessandra – ein fataler Fehler? Schließlich wurden die beiden anschließend von den Zuschauern als erstes Couple aus der Sendung gewählt. Dabei finden sie selbst, dass an ihrer Verbindung nichts fake ist!

Im Interview mit Promiflash erklärt Fabi, er habe gemerkt, dass die Zuschauer ihn auch mit Jeanine sehen wollten. Doch Alessandra sei für ihn immer die Nummer eins gewesen: "Wir haben von Anfang an immer zueinander gestanden, egal, was war." Deswegen sei es nicht so fair gewesen, dass sie gehen mussten – schließlich sei bei ihnen nichts gespielt. "Das, was wir haben, ist auf jeden Fall echt. Und im Prinzip sind ja auch andere Paare drin, die sagen, das funktioniert gar nicht zwischen den beiden", plaudert der 25-Jährige aus.

Mit ihrem Rauswurf haben sie dennoch gerechnet. "Wir haben schon gesagt, bevor das war, dass wir unsere Sachen zusammenpacken, weil man ja immer nicht weiß, ob wir noch selber packen dürfen oder direkt gehen müssen", gibt Fabi preis. Alessandra vermutet, dass vor allem ihr Bodyshaming-Eklat dazu geführt hat, dass sie rausgewählt wurden. "Und das vielleicht noch im Zusammenhang damit, dass die Zuschauer mich gerne mit Jeanine gesehen hätten", fügt ihr Auserwählter hinzu.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

