Schickten Swifties Travis Kelces Ex etwa Todesdrohungen?

Sie überschreiten eine Grenze! Seit nun schon einigen Wochen sind die Schlagzeilen voll von Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33). Was vor wenigen Monaten als Flirtversuch des NFL-Stars begonnen hatte, soll inzwischen eine tatsächliche Liebelei sein. Am Wochenende hatte die Sängerin das Football-Match des Tigh Ends besucht. Danach düsten sie davon und turtelten anschließend in einer Bar. Travis' Ex Maya Benberry äußerte sich zu der Romanze und bekam Schlimmes von Taylors Fans zu hören...

Im Interview mit Inside Edition berichtet das Model nun, dass ihr Swifties Todesdrohungen schickten, nachdem sie sich zu Taylor und Travis' Beziehung geäußert hatte. "Sie sind sehr negativ, sehr heuchlerisch. Es ist wirklich verrückt für mich, dass jemand, den ich für positiv und wirklich nett halte, eine so negative und wütende Fanbase hat", schimpfte Maya. Die Fans der "Karma"-Interpretin seien aggressiv – dabei habe sie nie ein böses Wort über Taylor verloren.

Über ihren Ex Travis hatte Maya vor wenigen Tagen aber nicht sonderlich nette Worte übrig. Der Superbowl-Gewinner sei ein Narzisst. "Wie das Sprichwort immer sagt: Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger", meinte sie über ihren einstigen Partner, mit dem sie 2016 für einige Monate zusammen war.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Instagram / mayabenberry Maya Benberry, Travis Kelces Ex-Freundin

Getty Images Travis Kelce im November 2022

