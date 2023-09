Seine Ex warnt Taylor Swift: Nutzt Travis Kelce sie nur aus?

Nicht alle feiern diese Beziehung. Travis Kelce (33) steht aktuell nicht unbedingt wegen seiner sportlichen Leistungen im Fokus der Schlagzeilen. Viel mehr dreht sich derzeit alles um das spannende Liebesleben des NFL-Tight-Ends – denn er datet niemand geringeren als Taylor Swift (33). Am Wochenende hatte die Musikerin ihn sogar bei einem seiner Football-Spiele unterstützt. Doch Travis' Ex tritt der Liebelei eher mit gemischten Gefühlen gegenüber...

Sie warnt Taylor! Maya Benberry und Travis hatten sich im Jahr 2016 in seiner eigenen Datingshow "Chasing Kelce" kennengelernt – danach dateten sie sich für einige Monate, ehe sich das Thema dann schnell erledigt hatte. Nun vermutet die Beauty, dass der Sportler keine ernsten Absichten mit der "Shake It Off"-Interpretin hegt. "Wie das Sprichwort immer sagt: Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger", stellte Maya im Interview mit The U.S Sun klar. Sie rate Taylor, klug zu sein und sich besser nicht auf ihn einzulassen.

Doch wie ernst nimmt die Sängerin das Ganze mit Travis eigentlich selbst? Laut einem Insider habe auch sie nicht unbedingt die Absicht, mit ihm eine langfristige Beziehung zu führen. "Sie und Travis haben zweimal zusammen abgehangen, und es ist nichts Ernstes", erklärte ein Informant gegenüber The Messenger.

Instagram / mayabenberry Maya Benberry, Travis Kelces Ex-Freundin

Getty Images Travis Kelce, US-amerikanischer Footballer

Getty Images Taylor Swift im September 2023

