Verbrachten Taylor Swift und Travis Kelce eine heiße Nacht?

Diese Beziehung ist aktuell in aller Munde! Taylor Swift (33) soll seit einigen Wochen einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Bei dem soll es sich um niemand geringeren als den zweimaligen Super Bowl-Sieger Travis Kelce (33) halten. Die "Cardigan"-Interpretin hatte ihn am vergangenen Wochenende sogar bei einem seiner Football-Spiele unterstützt. Als Nächstes spielt Travis mit seinem Team in New York – und dort soll er vor dem Match die Nacht mit Taylor verbracht haben.

Heiße Date-Night vor dem Match-Day? Paparazzi erwischten Travis nämlich am Sonntagmorgen beim Verlassen von Taylors New Yorker Apartment, wie Fotos zeigen. Dort sollen die beiden die Nacht zusammen verbracht haben, wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete. Der NFL-Tight-End soll sehr gut gelaunt gewirkt haben und begrüßte die Fotografen mit einem verschmitzten "Guten Morgen".

Ob es bei Travis und Taylor schon heiß zur Sache ging? Immerhin ist der Sportler bekannt dafür, nichts anbrennen zu lassen. 2016 hatte er bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" verraten, dass es für ihn ein No-Go wäre, wenn eine Frau nach dem dritten Date nicht intim mit ihm werden möchte."

Getty Images Travis Kelce im Juli 2022

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

