"Princess Charming"-Madleen kickt Stephie Stark trotz Kuss!

Die Zeit bei Princess Charming ist für sie schon wieder vorüber! Derzeit sucht Madleen Matthias (23) bei der queeren Kuppelshow ihre große Liebe. Kürzlich kam dann unter anderem Stephie Stark (28) als Nachrückerin dazu und durfte die Studentin ebenfalls kennenlernen. Doch füreinander bestimmt sind die beiden offenbar nicht, denn es funkt irgendwie nicht: Madleen schickt die Bachelor-Bekanntheit schon wieder nach Hause!

In der fünften Folge von "Princess Charming" kommt es in der Entscheidungsnacht erst noch zu einer intimen Situation zwischen Madleen und Stephie: Sie küssen sich! Das nehmen beide aber unterschiedlich auf. Während Stephie schwärmt: "Ich muss echt sagen, der Kuss hat alles übertroffen, das war wirklich der beste Kuss seit Langem!", meint Madleen danach: "Ich habe halt bei dem Kuss, so schön er war, nicht wirklich was gespürt." Letztendlich schickt sie die Bachelor in Paradise-Bekanntheit nach Hause, da der Funke nicht übergesprungen sei.

Stephie hat mit dieser Entscheidung gar nicht gerechnet und ist ziemlich geknickt danach. "Ich bin echt voll enttäuscht. Habe ich das so krass anders wahrgenommen und mich doch in etwas verrannt?", fragt sie sich im Einzelinterview. Neben Stephie muss in der fünften Folge auch die Kandidatin Linh ihre Koffer packen.

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

RTL / Markus Hertrich Stephie, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Linh, "Princess Charming"-Kandidatin

