So pompös feierten die Kardashians bei Kourtneys Babyparty

Sie ließen es ordentlich krachen. Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) könnten wohl kaum glücklicher sein. Die Beauty und der Blink-182-Drummer erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch sind die Kardashian-Schwestern nicht ohne Grund bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil. Eben genau diesen stellten sie nun wieder zur Schau. Für die Babyparty ihres ungeborenen Söhnchens haben Kourtney und Travis keine Kosten und Mühen gescheut.

In einer Fotoreihe gibt Schwester Kim einen Einblick in die pompöse Feier des Paares. "Baby Barker ist auf dem Weg", schreibt die Reality-TV-Persönlichkeit unter ihren Instagram-Post, der mitunter einige Bilder von ihr, Mama Kris (67) und Tochter North (10) zeigt. Auch ein süßer Schnappschuss der werdenden Eltern darf da natürlich nicht fehlen. In einem Video teilt die 42-Jährige dann noch exklusive Behind-the-Scenes-Aufnahmen vom Ort des Geschehens. Während eine riesige Wand an bunten Luftballons die Gäste begrüßte, erwartete sie im Garten ein wahr gewordener Disney-Traum – samt Popcornmaschine und Fotoautomat.

Mit ihrer Babyshower hatte Kourtney bereits vor wenigen Tagen für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. In einem Video auf Instagram hatte sie womöglich versehentlich einen bedeutenden Hinweis auf den Namen ihres ungeborenen Sohnes gegeben. "Möge Baby Rocky ein Leben voller Liebe haben", hatte es da auf einem Zettel an einem Wunschbaum der Party geheißen.

Instagram / kimkardashian Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2023

Instagram / kimkardashian Kuchen auf Kourtney Kardashians Babyparty

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian am Wunschbaum

