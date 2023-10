Taylor Swift bringt Hollywood zu Travis Kelces NFL-Spiel

Taylor Swift (33) hat es wieder getan. Seit einigen Wochen spekulieren Fans weltweit um eine neue Liebe im Leben des Popstars. Der neue Mann an ihrer Seite soll dabei niemand geringeres als NFL-Star Travis Kelce (33) sein. Vor allem, dass die Musikerin auf einmal eine ganz besondere Vorliebe für den Sport ihres angeblichen Flirts zu haben scheint, heizt die Gerüchteküche nur weiter an. Nun zeigte sich Taylor erneut bei einem seiner Spiele – und brachte Unterstützung aus Hollywood mit.

Gemeinsam mit einer Gruppe absoluter Hollywood-Stars unterstützte die 33-Jährige Travis bei dessen Spiel gegen die New York Jets. Neben der "Blank Space"-Interpretin befanden sich so unter anderem auch Sophie Turner (27), Blake Lively (36), Ryan Reynolds (46) und Hugh Jackman (54) unter den Zuschauern im MetLife Stadium. Die starbesetzte Truppe verfolgte das Spiel von einer Luxusloge aus, wie zahlreiche Bilder zeigten.

Nachdem Taylor erst am vergangenen Wochenende im Stadion von Kansas City gesichtet worden war, ist dies bereits ihr zweites Football-Spiel in Folge. Und ganz offensichtlich möchte die Sängerin dabei ihre Vernarrtheit in den US-Sportler nicht länger verstecken – ebenso wenig wie dieser seine. In seinem Podcast "New Heights" war Travis gar nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen: "Sie sah toll aus, alle sprachen in den höchsten Tönen von ihr."

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds, 2023

Getty Images Sophie Turner, Taylor Swift und Ryan Reynolds, 2023

Getty Images Taylor Swift im September 2023

