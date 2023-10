Wilde Phase vorbei? Yasin Mohamed ist ein Beziehungsmensch!

Steht Yasin Mohamed (32) hinter dem Konzept einer monogamen Beziehung? In seinen vergangenen TV-Shows hat sich der Basketballer nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Nachdem er bei Temptation Island seine damalige Freundin Alicia Costa Pinhero betrogen hatte, versuchte er es mit Paulina Ljubas (26) und bei Ex on the Beach mit Carina – doch so richtig festlegen kann der Casanova sich auf eine Frau nie. Trotzdem sagt Yasin über sich, dass er ein totaler Beziehungsmensch ist!

In seiner Instagram-Story stellt er klar, dass eine gut laufende Beziehung für ihn das "Nonplusultra" sei. "Natürlich wird man sich jetzt denken nach den letzten Formaten und was so abging – auf gar keinen Fall Beziehung! Ich liebe natürlich auch das freie Leben, gar keine Frage, wenn du machen kannst, was du willst. Aber eine Beziehung an sich ist natürlich das Schönste, was es gibt", stellt Yasin klar. Alles, was der Realitystar sich wünsche, sei eine Partnerin, mit der man durch dick und dünn gehen und alles teilen könne: "Was will man mehr!"

In Zukunft sieht sich Yasin also durchaus mit nur einer Frau an seiner Seite – Druck wegen der Familienplanung macht er sich aber nicht. "Da gibt es jetzt nicht eine gewisse Zahl, wo ich sage, dann muss ich Vater werden, es kommt, wie es kommt. Das sind Sachen, die kannst du nicht erzwingen", erklärt der 32-Jährige. Das Leben halte immer unvorhergesehene Ereignisse bereit: "Aber auf jeden Fall will ich Kinder, das steht außer Frage! Und eine passende Frau dazu natürlich."

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

