Darum hielt "Love Island"-Fabi trotz allem an Alessa fest

Fabi (25) meinte es offenbar ernst! Der Potsdamer hatte in diesem Jahr versucht, bei Love Island die große Liebe zu finden. Schon direkt zu Anfang funkte es bei ihm und Alessa. Aber ihre Zeit in der Villa war von viel Drama und Eifersucht geprägt, bis sie schließlich von den Zuschauern rausgewählt wurden. Promiflash will jetzt von Fabi wissen: Warum hat er trotz des ganzen Dramas und der Ablenkungen an Alessa festgehalten?

"Ich habe Alessa gewählt, weil wir seit Tag eins zusammen waren. Sie hat mir auch immer wieder gezeigt, dass ihr Herz auch nur für mich schlägt", führt Fabi im Promiflash-Interview aus. Vor allem, als die beiden dann für einige Zeit wegen der Casa Amor getrennt waren, habe er gemerkt, dass er sie vermisste. "Der große Punkt ist, ich muss auf mein Herz hören, und wenn es halt für Alessa schlägt, dann bringt alles andere nichts", schließt Fabi ab.

Auch wenn "Love Island" für Fabi und Alessa vorbei ist, wollen sie sich noch weiter kennenlernen. Zwar trennen die beiden hunderte Kilometer voneinander, aber sie versuchen es. "Wir haben alle Hürden bis dahin passiert und das hat einfach noch mehr zusammengeschweißt und uns noch enger gebracht", stellt Alessa gegenüber Promiflash klar.

