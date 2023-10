David Beckhams frühere Affärengerüchte: Nun spricht Victoria

Victoria Beckham (49) spricht erstmals über die Gerüchte! Die Designerin ist seit 1999 mit dem einstigen Fußballspieler David Beckham (48) verheiratet. Viele Jahre später sind die beiden immer noch glücklich verheiratet und inzwischen vierfache Eltern. Doch das Liebesglück schien vor einigen Jahren vor dem Aus zu stehen: Der Ex-Kicker soll 2003 eine Affäre geführt haben. Bisher schwieg die Britin dazu – doch jetzt geht Vic auf die Spekulationen ein.

In der neuen Dokumentation "Beckham" gibt das Ehepaar private Einblicke. So kam es dazu, dass die 49-Jährige über die angebliche Affäre ihres Mannes sprach. "Es war das Unglücklichste, was ich je in meinem Leben erlebt habe", erinnerte sich Victoria. Sie habe David mit den Anschuldigungen verärgert: "Es war die schwierigste Zeit, weil es sich anfühlte, als wäre die Welt gegen uns. [...] Die Sache ist die – wir waren gegeneinander, wenn ich ganz ehrlich sein soll."

Bevor die Show für die Fans zu sehen war, hatte der Regisseur über die Dreharbeiten geplaudert. Laut Sunday Times habe Fisher Stevens (59) geschildert, dass es kein leichtes war, die Eheprobleme zu thematisieren. "Es war nicht angenehm, aber wir haben uns darauf eingelassen", erklärte er.

Getty Images David und Victoria Beckham

Getty Images David und Victoria Beckham, Januar 2001

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

